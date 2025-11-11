Perfumeあ〜ちゃん、ファンの一般男性と結婚！ 「ファンの人と結婚することは私の夢でした」妊娠も匂わせる？
Perfumeのあ〜ちゃんは11月11日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表しました。
【写真】あ〜ちゃんの近影ショット
続けて「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」と断言。「いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」と、妊娠をほのめかすような内容も含まれています。
コメントでは、「あ〜ちゃん 結婚おめでとうございます！！」「末永くお幸せに」「あ〜ちゃん、本当におめでとう！！大好きな人が幸せなのがこんなに嬉しいと教えてくれてありがとう」「本当に本当におめでとう」「あ〜ちゃんの幸せを願っております これからも応援しています」「幸せ報告嬉しすぎ!!」と祝福と歓喜の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「本当に本当におめでとう」「この度、一般男性と結婚しました」と報告したあ〜ちゃん。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と、夢であったファンと結婚したことを明かしました。
スペイン満喫のあ〜ちゃん10日の投稿でスペイン・バルセロナで撮影した自身の楽しそうな姿を公開していたあ〜ちゃん。今回の投稿に添えた1枚の写真も、スペインで撮影した雰囲気があります。もしかしたら、結婚相手との新婚旅行という可能性もあるのでしょうか。気になるところですね。
