一生に一度は行きたい「北海道の絶景スポット」ランキング！ 2位「知床五湖」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
写真やSNSで見かけて、「いつか行ってみたい」と思うような絶景、ありますよね。澄んだ空気や差し込む光の美しさ、雄大な自然がつくり出す風景には、見る人の心を動かす力があります。そんな“心奪われる景色”は、日本のどこに広がっているのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、一生に一度は行きたいと思う「北海道の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「世界遺産なので一度見ておきたいから」（30代女性／神奈川県）、「ドラマや映画等でよく使われており、実際に行きたい。また、雪景色や広大な土地で咲き誇るひまわり畑を歩いてみたい」（20代女性／千葉県）、「自然が多くきれいな湖と壮大な景色をみて肌で感じることで大きな癒しとエネルギーを得ることができると感じるため」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「ラベンダーに囲まれて写真を撮りたいから」（30代女性／埼玉県）、「北の国からを見てとても綺麗だなと思ったから」（30代男性／栃木県 ）、「お花、ラベンダーが好きだから。北海道だと気候的にも育ちやすそうで他のところよりも綺麗なイメージがある」（10代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：知床五湖（斜里郡斜里町）／52票2位にランクインしたのは、知床半島に位置する知床五湖です。原生林の中にたたずむ大小5つの湖の総称で、知床連山を水面に映し出すその景観は知床八景の一つであり、手付かずの自然が残る世界遺産・知床の象徴的な場所。ヒグマの生息地であるため、散策には遊歩道や高架木道が整備されており、季節や時期によって立ち入りルールが異なります。神秘的な湖面に映る景色は、訪れる人々に深い感動を与えます。
1位：富良野のラベンダー畑（富良野市・中富良野町・上富良野町）／84票堂々の1位は、雄大な大地に広がる富良野のラベンダー畑でした。特に7月中旬から下旬にかけて、紫色のラベンダーが一面に咲き誇る光景は圧巻。観光リフトで丘の頂上へ登れば、ラベンダー畑と十勝岳連峰のパノラマを一望できます。「濃紫早咲」や「おかむらさき」など品種によって見頃が異なり、時期をずらして多彩な紫のグラデーションが楽しめます。夏の北海道を代表する、写真映えする絶景スポットです。
