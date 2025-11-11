S&P500に1年間「微増ではあるが増えている」21歳アルバイト男性のリアルな運用成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
母、弟（14歳）
▼金融資産
年収：60万円（学生かは不明）
現預金：20万円、リスク資産：10万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：10万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2025年から
2025年からeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月1万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本10万円→評価額11万1000円」と、徐々に利益が出ている様子です。
「始めた当初はマイナスが続いていたが、気付いたときに上がっていた状況。微増ではあるが増えているのがうれしい。今後も上昇に期待したい」とあります。
これまでに「積立投資をやめたくなったことはない。毎月自動で引き落とされるから苦しいこともない」と前向きに投資を続けられている様子です。
新NISAについては、「つみたて投資枠の上限に達したら、成長投資枠も使用したい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
21歳・年収60万円アルバイト男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は大阪府に住む21歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
積立投資を始めてよかった点として、「お金に対する意識が変わった。無駄遣いがなくなって、投資の資金を作るために仕事をより頑張るようになった。運用益を見ながらよりよいタイミングで引き出したい」とコメント。
