『機動戦士ガンダム』×「すき家」がコラボ！ マチュやシャアと人気丼を描いたオリジナルグッズがもらえる
「すき家」は、11月18日（火）9時00分から、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」を、全国の店舗で開催する。
【写真】ファン必見！ 「このひととき、キラキラ。」キャンペーン詳細
■デリバリー＆WEB予約は不可
今回開催される「このひととき、キラキラ。」は、「すき家」の店内でアマテ・ユズリハ（マチュ）、ニャアン、シュウジ・イトウが楽しそうに食事をするオリジナルビジュアルをはじめ、オリジナルグッズ付きメニューやキャラクターによるオリジナル店内放送、オリジナルデザインのお食事券4000円分（500円×8枚）が当たるSNS企画などを展開するキャンペーン。
オリジナルグッズが付属する対象メニューには、コラボ限定の「M.A.Vトッピングセット」が登場。「山かけ×オクラ」 や「ねぎ×明太マヨ」の相性抜群な組み合わせを、好きなメイン商品にトッピングして楽しめる。
また、「M.A.Vトッピングセット」1点の注文につき、1つ付いてくるオリジナルグッズは、「オリジナルステッカー」と「オリジナルA5クリアファイル」がラインナップ。プレゼント企画は2回に分けて実施され、11月18日（火）からの第1弾ではマチュやシャアなどおなじみのキャラクターと「すき家」の人気丼を描いた「オリジナルステッカー」（全6種）、12月5日（金）からの第2弾ではコラボオリジナルビジュアルを使用した「オリジナルA5クリアファイル」（全8種）が、それぞれいずれか1種もらえる。
さらに、期間中はマチュとシュウジがキャンペーンの内容を紹介する録り下ろしボイスによるオリジナル店内放送も実施予定だ。
なお、対象メニューについては、食品ロスや転売行為を防止するため、デリバリーやWEB弁当予約、お弁当ダイヤル、すき家公式アプリからの注文は利用不可。また、「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りします」「商品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください」と注意を促している。
