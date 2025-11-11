Î®¹Ô¸ì¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ý¿Í¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯à2ÅÙ¸«É¬»ê¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤«¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤æ¤²¤âÄæ¤êÍî¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª¡×
¥°¥é¥µ¥ó¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¤¥±¥ª¥¸É÷¤Ë
¡¡2025Ç¯¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯(38)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢21ÆüÈ¯Çä¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×(Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼³ô¼°²ñ¼Ò)1·î¹æ·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤¿à¥¤¥±¥ª¥¸áÉ÷¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ëÉ÷¤ÎÈþ½÷¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤à»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤«¤Ê¡×¡ÖËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥Þ¥Õ¥£¥¢´¶¡×¡Ö¤Þ¤æ¤²¤âÄæ¤êÍî¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª¡×¡Ö³¹Ãæ¤Ç¸«¤¿¤é¥Ó¥Ó¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¡ªÍ¥¤·¤µ¤ÏÞú¤ß½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£