¡¡4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖReverseTokyo¡×¤ÎºùËÜ¼î´õ(22)¤¬¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï°Ø»Ò½ÀÆð¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾²¤ÇÁ°¸å¤Ë³«µÓ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Á°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿±¦Â¤ò¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤Ë³Ý¤±¡¢180ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë³«µÓ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤¨¡Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¡Ö180¡ë±Û¤¨¤Æ200¡ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö½ÐÍè¤Þ¤·¤§¤ó¤Ã¡ª¡ª¥«¥é¥À¤«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·±¿Æ°ÉÔÂ¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È½éµé¼Ô¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ºùËÜ¤Ï8·î¤Ë¿·ÂÎÁà¶¥µ»Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼Â¤Ï¿·ÂÎÁà¤Ç¹ñÂÎ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£