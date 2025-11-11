「すごい色だな」「デザイン派手」日本代表がトレーニングウェアを一新。ネット上では様々な反応「配色独特やな」「ウルトラマンみたい」
日本代表は11月10日、ガーナ＆ボリビアとの２連戦に向け、千葉県内で活動をスタートさせた。
選手たちはこの日、新しいトレーニングウェアを着用して練習に臨んだ。フィールドプレーヤーのウェアは、鮮やかな水色をベースに、オレンジ色を部分的に取り入れ、両腕にはストライプがあしらわれている。GKのウェアはグレーを基調としたデザインとなっている。
６日には北中米ワールドカップで着用予定の新ユニホームが発表されているが、新しいトレーニングウェアにもファンが反応。ネット上では「すごい色だな」「新しいモデルなのかな」「水色とオレンジは良い組み合わせ」「ウルトラマンみたいな練習着」「配色独特やな」「着こなすのが難しい感じのユニホームですね」「色合いに目が慣れないなぁ笑」「ジャージ変わっててかっこいいな」「デザイン派手やな」といった声があがった。
日本代表は14日に豊田スタジアムでガーナと、18日に国立競技場でボリビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
