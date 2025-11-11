マクドナルド「ひるまック」、11・17から5日間限定“サイズアップ無料” ポテト＆ドリンク「M→L」
日本マクドナルドは17日から21日までの期間限定で、平日お昼限定の600円台のランチセット「ひるまック」について、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを実施する。
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で最大70円おトクな600円台となるランチセット。
今年5月に「ひるまック」史上初のおトクなキャンペーンとして実施し、好評を集めたことから今回の第2弾が企画された。
