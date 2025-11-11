午後も北日本や北陸は雨や雪の降る所がありそうです。西日本や東日本は広く晴れますが、晴れる所も空気がひんやりする所が多いでしょう。

北日本を中心に冬型の気圧配置が続いていて、午後も北陸や北日本は雨や雪の降る所がある見込みです。また、沖縄は前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。九州南部も一部で雨の降る所があるでしょう。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も雲が広がっている所がありますが、午後は晴れ間が出てくる所もありそうです。ただ、晴れる所も気温は月曜日より低い所が多くなり、空気が冷たく感じられるでしょう。

◆火曜日の各地の予想最高気温

札幌 :5℃ 釧路 :7℃

青森 :7℃ 盛岡 :11℃

仙台 :14℃ 新潟 :14℃

長野 :11℃ 金沢 :15℃

名古屋:18℃ 東京 :17℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :18℃ 松江 :17℃

高知 :21℃ 福岡 :18℃

鹿児島:19℃ 那覇 :26℃

水曜日は北日本や北陸の雨や雪もやんで、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、九州南部は夜は雨の降る所がありそうです。朝は冷え込みが強まり、関東や東海など今季一番の冷え込みになる所があるでしょう。日中もあまり気温が上がらず、この時季らしい寒さになるため、暖かくしてお過ごしください。

沖縄や奄美では台風や前線の影響で雨の降る日が続き、金曜日にかけて大雨となる所がありそうです。