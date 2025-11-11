3人組ユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のSNSを更新し、一般男性と結婚したことを発表しました。

あ〜ちゃんのインスタグラムの投稿には「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。続けて「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！ やったね！」と喜びをつづっています。

また、「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」とし、「みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」とコメント。

「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」と、思いを明かしています。

年内をもって活動休止することを発表しているPerfumeですが、メンバーの結婚発表は、今回のあ〜ちゃんが初めてとなります。