俳優の高橋克典さんが自身のインスタグラムを更新。愛猫ミルリィと10月に家族に迎え入れたサイベリアン種の子猫ラヴィとの日常を公開しています。

【写真を見る】【 高橋克典 】 「 ふたりはいつも一緒」 愛猫ミルリィと新入り子猫ラヴィ 仲睦まじい日常を公開



高橋さんが「ふたりはいつも一緒」とコメントを添え、投稿した画像には、ベッドの上で愛猫のミルリィが、まだ子猫のラヴィを覆うように優しく寄り添う姿が映し出されていて、2匹の猫の仲の良さが感じられます。







愛猫のミルリィは1ショットの画像では、カメラに向かってすこし怪訝そうな表情を見せていて、高橋さんはこの投稿に「 #ミルリィは写真を撮られるのがあまり好きではないみたい」とハッシュタグを付け加えました。





一方、子猫のラヴィは、布団の上でくつろぎ、とても穏やかな表情を見せています。





さらに、前足を前方へ伸ばした愛らしい姿の子猫のラヴィの写真も投稿されています。





11月9日の投稿では、高橋さんは「床暖始めました」と記して、愛猫2匹が室内でくつろぐ画像を投稿。





床暖房が効いているとみられるカーペットの上で、ゆったりと体を伸ばして眠る姿を紹介しています。投稿には「 #ぬくぬく生活 #いよいよ寒くなりました」というハッシュタグも添えられています。





