三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が11日、都内でメンズスキンケアブランド「DISM」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に出席した。

男性向けの洗顔料や美顔器を販売するブランド。30代になりスキンケアを意識的に行うようになったといい、「20代前半は日焼けサロンに通って、自ら紫外線を浴びに行っていたので、肌のダメージは感じることもある」と明かした。続けて「乾燥肌なので、乾燥肌用のスキンケアを使うことが多い」と語った。

新CMは11日からテレビなどで順次放映され、「天才だ！」が口癖の研究員「DISMさん」を演じる。自身が天才的にひらめいた瞬間を問われると「ソロツアーのグッズを自分で考えて、絵を描くのが好きなので、数年前からペンライトをペンキのはけのような形をしている。最近ペンライトケースを考案して、ペンキ缶の形にした」と、今月から始まるソロでのアジアツアーで新たなグッズを考案したと語った。続けて「ペンライトを入れるとケースごと光る仕様にしたんですけど、これを考えた人は誰でしょうね」と笑みを浮かべた。

ペンライトケースの構想自体はずっとあったとしつつ「ずっとむき出しのペンライトを家庭でどう保存していいか分からないと思うけど、ようやく作れました」と自信をのぞかせた。