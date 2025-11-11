Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。

あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と報告した。

「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」と続け、「もしも、私自身を#で表現するとしたら、#Perfume #歌手#singer #ダンス#3人組#広島#あ〜ちゃん#おしゃべり#明るい#旅#スイーツ#美容#healthy #女性#家族…いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん#ママ#子供#babyが私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」。そして「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と今後への決意をつづった。

また「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。

あ〜ちゃんは05年にかしゆか、のっちとともに、中田ヤスタカ氏プロデュースの3人組テクノポップユニット、Perfumeとしてデビュー。「ポリリズム」でブレークした。12月31日をもって「コールドスリープ」としてグループ活動を休止することを発表している。