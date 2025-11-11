三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典が１１日、都内で行われたアンファー株式会社のメンズスキンケアブランド「ＤＩＳＭ（ディズム）」の新ＣＭ発表会に出席した。

ブランドアンバサダーに就任した岩田は、ダブルのグレースーツ姿で登場。「表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけるようにしている。男性もスキンケアを楽しむ時代。男性陣の皆さんも、もっともっと格好良くなっていただきたい」と語った。

自身の肌について「２０代前半の頃は日焼けサロンに通っていたので、肌のダメージを自ら浴びにいっていたタイプ。その時の影響を感じることもある。あとは乾燥肌なので、乾燥肌対策のスキンケア商品を使うことが多い」と明かした。

同ブランドの美顔器を手に取ると、手軽さにビックリ。「音が静かすぎて誰も気づかない。満員電車の中でもこのまま使える」と笑わせた。

絵を描くことやアートが好きな岩田は、ライブで使える筆型のペンライトとケースを考案したことを紹介。肌対策に「筆型の美顔器を作ります」と冗談交じりで宣言した。出演する新ＣＭはこの日から公開された。