映画「人間の條件」や黒沢明監督の「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で後進を育てた俳優で文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが死去したことが１１日、分かった。９２歳。東京都出身。

仲代さんは、長年の熱狂的なＧ党だった。２０２３年２月のスポーツ報知のインタビューでも「いまも第一線に立ち続けられるのは、ジャイアンツからの力があるからです」と明かしてした。

そして「６０歳くらいのとき。足腰が参り、セリフ覚えも悪くなって。これはそろそろ終わりかな」と覚悟した。運命を変えたのが、大好きなジャイアンツの存在だったという。

「巨人が負けると飯が喉を通らなくなるほどで。王貞治さんや長嶋茂雄さんとは一緒に映画（６４年『ミスター・ジャイアンツ 勝利の旗』）の仕事をしたことも」といい、「ある選手が、これ以上できないくらい練習をしているのに結果が出なかった。その選手が悩んで出た答えは『まだ努力が足りない』だった。役者以上に厳しい勝負の過酷さに触れ、目が覚めたのです」と語っていた。