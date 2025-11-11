元日本代表ＤＦ内田篤人氏は８日、タイ・バンコクで開催された「ＪＦＡユニクロサッカーキッズｉｎタイ」に参加し、日本人１１６名、タイ人３６名の総勢１５２名の現地の子どもたちと交流した。

イベントでは、６人制のサッカーの試合も行われ、内田氏も参加。「一生懸命サッカーしてください！」とアドバイスを送るなど、子供たちとサッカーを楽しみ「今日のイベントが、サッカーをこれから始める子どもたちにとってのきっかけとなればとてもうれしい。タイのサッカーは成長が早く、これから海外でプレーする若い選手も多くなると思いますし、可能性に満ちた国だと感じています。将来、タイの国旗を背負ってプレーする選手が、今日のユニクロサッカーキッズから生まれることを楽しみにしています」とコメントした。

海外での実施はシンガポール、ドイツ、ベトナム、フランスに次いで今回が５か所目。同イベントは、２００３年に策定した「ＪＦＡキッズプログラム」（「キャプテンズミッション」（当時）の一つ）の一環として実施しているもので、外遊びが減った現代の子どもたちにスポーツの楽しさを伝えるために、６歳以下の未就学児向けを対象にしたミニサッカーフェスティバルである。今回は内田氏だけでなく、鹿島の指揮官を務めた経験があるタイ１部ＢＧパトゥムＵ監督の石井正忠氏、同チームに所属する元日本代表ＭＦ野津田岳人、元タイ代表選手らもゲスト参加した。