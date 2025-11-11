光通信、今期最終を15％上方修正、配当も12円増額

光通信 <9435> [東証Ｐ] が11月11日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比45.9％増の703億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1000億円→1150億円(前期は1175億円)に15.0％上方修正し、減益率が14.9％減→2.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比35.6％減の446億円に落ち込む計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の724円→736円(前期は661円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比18倍の421億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の16.8％→15.5％に低下した。



