『ディズニー・クリスマス』限定メニュー登場 TDLで“リルリンリン”デザートや華やかオムライス
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』
TDLのフードには、クリスマスムードあふれる限定メニューが登場。注目なのは、グランマ・サラのキッチンで食べられるクリスマスの『スペシャルセット』（2040円）。みんなで過ごす温かなクリスマスをイメージしたオムライスのセットで、大きなエビフライと色とりどりの野菜を添え、エビトマトクリームソースがかけられている。ピーカンナッツのケーキと、選べるソフトドリンクがついている。
イーストライド・カフェで食べられるのは、クリスマスカラーが華やかな『スペシャルセット』（※パスタを選んだ場合 2800円）。ホワイトクリスマスをイメージして緑と白の色合いに仕上げたスパゲッティは、ジェノベーゼと蟹の味のコンビネーションも抜群。
クイーン・オブ・ハートのバンケットホールでは、『リルリンリン トッピングデザート』（1000円）が登場。クリスマス定番デザートのブッシュ・ド・ノエルを、付属のトッピングキットで自由にデコレーションして楽しめる。
センターストリート・コーヒーハウスでは、午後2時から午後5時の限定で『スペシャルデザートセット』（2280円）を販売。クリスマスらしいデコレーションをちりばめたデザートのセットで、セットのアイスカフェモカにはクリスマスの妖精“リルリンリン”があしらわれている。
