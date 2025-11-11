トーマスと仲間たちと一緒にクリスマス気分を先取り、主題歌動画公開
今年で絵本出版80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」シリーズ。これまで全世界200以上の地域で放送され、500話以上のエピソードが映像化されてきた人気作から、初のクリスマス映画『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』が、12月12日より公開される。
【うたの動画】「だいだいだいすきクリスマス」（フルVer.）
子どもたちの願いを叶えるため、なにより最高のクリスマスを迎えるために、チームワークを発揮するトーマスと仲間たちの、イブの日の大奮闘を描いた本作。 果たして無事にその任務を果たしトーマスたちはクリスマスの魔法を呼び起こすことができるのか？
公開まで1ヶ月となり、本作の主題歌であり、トーマスと仲間たちがクリスマスの訪れを喜び祝うオリジナル・クリスマスソング、その名も「だいだいだいすきクリスマス」の動画が解禁となった。本編より尺が長いフルバージョンでのスペシャル・ミュージック・ビデオとなっている。
粉雪が舞う中、頭にクリスマスリースを乗せ、ノリノリで歌いジャンプする主人公トーマスと親友のパーシー。電飾で車体を飾ったトーマスは「♪サンタさんがやってくる！」と喜びを露わにし、郵便貨車をひくパーシーは、クリスマスイブはカードやプレゼントの配達が山のようにあって大忙しでも、それが楽しい様子で、「♪クリスマスだね みんなだいすき」と歌い上げる。
ケニア出身のきかんしゃニアも、「♪ボイラーがぶっくぶく 音楽になる」と、クリスマスが待ちきれない様子。日本の超特急カナは、トップハム・ハット卿のおばあちゃんを乗せて、クリスマスの再会を実現させる（おばあちゃんは、初登場）。そんな機関車たちの熱気と、街中に施されたクリスマスのイルミネーションが華やかで楽しさあふれる映像となっている。
トーマス役の田中美海は「冒頭から一気にクリスマスムードに引き込んでくれると思います！トーマスとしてウキウキした気持ち、クリスマスが大好きな気持ちを込めて歌いました」とコメント。「元気いっぱい楽しく歌うのはもちろんですが、途中でパーシーの歌うようなせりふがあるので、ぜひパーシーになりきってほしいなと思います！」と歌い方のポイントを挙げている。
パーシー役の越乃奏は「クリスマスが近づいてくると、なんだかワクワクして、子どもたちは飛び跳ねちゃうくらい！トーマスやパーシーも同じ気持ちだと思うので、映画が始まる臨場感も相まってノれるように歌いました」とコメント。歌い方のポイントは「みんなだいすき！とクリスマスを大声で楽しむような気持ちで歌ってください！」とのこと。
カナ役の大久保瑠美は「これを聴いた子どもたちがクリスマスを楽しみな気持ちが増すように意識して歌いました。この歌を元気に歌えばきっとサンタさんがプレゼントを届けに来てくれるので、元気に大きな声で歌ってほしいです」と話していた。
ミュージックビデオには歌詞字幕も付いており、映画館で“一緒に歌える”仕様に。公開に向けて、家庭でも練習できる内容となっている。
【うたの動画】「だいだいだいすきクリスマス」（フルVer.）
子どもたちの願いを叶えるため、なにより最高のクリスマスを迎えるために、チームワークを発揮するトーマスと仲間たちの、イブの日の大奮闘を描いた本作。 果たして無事にその任務を果たしトーマスたちはクリスマスの魔法を呼び起こすことができるのか？
粉雪が舞う中、頭にクリスマスリースを乗せ、ノリノリで歌いジャンプする主人公トーマスと親友のパーシー。電飾で車体を飾ったトーマスは「♪サンタさんがやってくる！」と喜びを露わにし、郵便貨車をひくパーシーは、クリスマスイブはカードやプレゼントの配達が山のようにあって大忙しでも、それが楽しい様子で、「♪クリスマスだね みんなだいすき」と歌い上げる。
ケニア出身のきかんしゃニアも、「♪ボイラーがぶっくぶく 音楽になる」と、クリスマスが待ちきれない様子。日本の超特急カナは、トップハム・ハット卿のおばあちゃんを乗せて、クリスマスの再会を実現させる（おばあちゃんは、初登場）。そんな機関車たちの熱気と、街中に施されたクリスマスのイルミネーションが華やかで楽しさあふれる映像となっている。
トーマス役の田中美海は「冒頭から一気にクリスマスムードに引き込んでくれると思います！トーマスとしてウキウキした気持ち、クリスマスが大好きな気持ちを込めて歌いました」とコメント。「元気いっぱい楽しく歌うのはもちろんですが、途中でパーシーの歌うようなせりふがあるので、ぜひパーシーになりきってほしいなと思います！」と歌い方のポイントを挙げている。
パーシー役の越乃奏は「クリスマスが近づいてくると、なんだかワクワクして、子どもたちは飛び跳ねちゃうくらい！トーマスやパーシーも同じ気持ちだと思うので、映画が始まる臨場感も相まってノれるように歌いました」とコメント。歌い方のポイントは「みんなだいすき！とクリスマスを大声で楽しむような気持ちで歌ってください！」とのこと。
カナ役の大久保瑠美は「これを聴いた子どもたちがクリスマスを楽しみな気持ちが増すように意識して歌いました。この歌を元気に歌えばきっとサンタさんがプレゼントを届けに来てくれるので、元気に大きな声で歌ってほしいです」と話していた。
ミュージックビデオには歌詞字幕も付いており、映画館で“一緒に歌える”仕様に。公開に向けて、家庭でも練習できる内容となっている。