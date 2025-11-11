【App Store iPhoneゲームチャート】『地獄楽 パラダイスバトル』初登場TOP3入り（11/3〜9）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年11月3日〜9日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ブロックブラスト（Block Blast）』がランクイン。続く2位には、『地獄楽 パラダイスバトル』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆テレビアニメ『地獄楽』初のゲーム作品
「無料ゲームチャート」1位の『ブロックブラスト（Block Blast）』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品。操作はシンプルながら、バックに流れる効果音やリズムが楽しい。根強い人気を誇り、前週2位から順位を上げ首位に返り咲いた。
2位に初登場した『地獄楽 パラダイスバトル』は、テレビアニメ『地獄楽』（26年1月に2期放送予定）初となるゲーム作品。アニメおよび原作サイド監修のもと、原作の世界観を忠実に再現し、妖しくも美しい神仙郷で繰り広げられるキャラクターたちの死闘をリアルに体感できるサバイバルRPGとなっている。
また、すべての仲間キャラクターに完全新規のオリジナルストーリーがあり、フルボイスで楽しむことが可能。原作では描かれなかった過去のエピソードや、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリー、オリジナル長編シナリオの展開も今後予定されている。
新作としては『地獄楽〜』のほか、3位に『逆水寒』、5位に『Sonic Rumble』が初登場。
5位の『Sonic Rumble』は、32人のプレイヤーがマルチプレイで対戦し、3つのステージを勝ち抜いて生き残りを目指すパーティーロワイヤルゲーム。世界中で愛される音速の青いハリネズミ“ソニック”と、その仲間たちによるバトルが楽しめる。
◆「有料ゲームチャート」は『Minecraft』が首位をキープ
一方「有料ゲームチャート」では、1位を『Minecraft』が獲得。前週に続き首位をキープした。
本作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『パチスロ かぐや様は告らせたい』がランクイン。
3位の『パチスロ かぐや様は告らせたい』は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマートフォン向けゲームアプリ。作品を忠実に再現した多彩な演出が楽しめるだけでなく、純増約9.0枚/Gの高純増ATで出玉を増やしていくボーナス1G連タイプ、本機でしか見られない演出や、作品を彩る名曲、完全新曲も搭載されており、ホールと同様に楽しめるほか、ミニゲームなど本アプリならではの遊び方もできる。
前週から順位は落としたが、初登場から4週連続のTOP3入りとなった（初登場1位→1位→2位→3位）。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
