11·î8Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÂ¼¾å¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¡ª¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦²Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤ÎÇÐÍ¥¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ï¡¢¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¡¢ºòÆü¡Ê11·î7Æü¡Ë¤¬¤Ê¤ó¤È¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇÂ¼¾å¤ò½ËÊ¡¡£´î¤ÖÂ¼¾å¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¡Ê11·î8Æü¡Ë¤Ï¡Ø¤¤¤¤»õ¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï¡Ø¤¤¤¤½÷¤ÎÆü¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ«Æü¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Â¼¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ëº§¼°¤òµÜ¸ÅÅç¤Çµó¤²¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤òMC¤Î½÷Í¥¡¦¾¾²¼Æà½ï¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤è¤¯Âçºå¡Ê¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö³¤¤¬Âç¹¥¤¤ÇÎ¹¤âÂç¹¥¤¡×¤ÊÂ¼¾å¤Ï¡¢¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÌþ¤·¤ÎÎ¹¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æー¥Þ¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÂ¼¾å¤¬¡¢´Ø⻄¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃ¸Ï©Åç¤òÎ¹¤·¤¿VTR¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Â¼¾å¤Ï¡¢⽇ËÜºÇ⼤µé¤Î²¹¼¼¡¦Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Ì´ÉñÂæ¸ø±ñ²¹¼¼¤¢¤ï¤¸¥°¥êー¥ó´Û¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿¢Êª¤ò°¦¤Ç¡¢À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÃ¸Ï©Åç¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡¦¤ª¹á¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¤Ë¤¤¤É¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª⾹¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìþ¤·¤ÎÁµ¥ê¥È¥êー¥È»ÜÀß¡¦ÁµË· Ì÷Ç«¡Ê¤¼¤ó¤Ü¤¦ ¤»¤¤¤Í¤¤¡Ë¤ÇÂç⾃Á³¤ÎÀä·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢⼤¹¥¤¤Ê¥è¥¬¤Ç⼼¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡£
