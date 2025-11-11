Number_iの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが、インタビューで、「雪肌精の３商品をNumber_iの３人に各々例えるなら？」という質問に回答。３人の関係性を語りました。



【写真を見る】【 Number_i 】 「雪の化身のような素敵な存在に」 雪肌精の冬シーズン新CMで幻想的な白銀世界に 平野紫耀「この３つが揃うと、もうすごいパワーになるじゃないですか。僕たちもこうなりたいな」





グローバルスキンケアブランド『雪肌精』のグローバルブランドミューズを務めるNumber_iが出演する冬シーズンの新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇が、11月13日(木)より全国で放映開始されます。





新CMでは、グローバルブランドミューズを務めるNumber_iの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが、雪が降りしきる幻想的な白銀世界に登場。雪の化身のような清らかな佇まいと、みずみずしい透明感を披露しています。





「i Bright.」シリーズ第3弾となる今回のCMで、Number_iの3人は全身オールホワイトの衣装で登場。雪原に頬を寄せたり、肌に触れた瞬間に溶ける雪の儚さを表現したりと、息をのむような美しい姿を見せています。CMを彩る楽曲には、昨年5月にリリースされたMini Album『No.O -ring-』収録の『i』が起用され、歌詞の"a little bit happy"が冬のホリデーシーズンにぴったりの世界観を演出しています。







今回のCMについて神宮寺勇太さんは、特別インタビューで「雪肌精といえば、名前にも入っている通り、“雪”がテーマなので、僕らにとっては、もうほんとに待ってました！っていう感じです」と意気込みを語っています。





平野紫耀さんは「本当にすごく幻想的な雪の世界で、僕たち3人が『雪肌精』の化粧水、乳液、クリームの3つとリンクして、雪の化身のような素敵な存在になれました」とコメント。岸優太さんも「雪よりも透きとおれ。というテーマなので、僕たちも透き通って消えて見えなくなってしまうぐらいの透明感を目指してみました」と語っています。





また、Number_iは『雪肌精』の商品を自分たちと重ね合わせ、平野さんを「化粧水」、神宮寺さんを「乳液」、岸さんを「クリーム」と表現。平野さんは「ちゃんと一つずつ、ちゃんと自分の得意なものを持っていて、で、３人集まった時の強さみたいな。それがまさにこの３セット」と、グループの結束力を語りました。







■Ｎｕｍｂｅｒ_ｉスペシャルインタビュー 〜雪肌精の３商品をNumber_iの３人に各々例えるなら？〜



【Q】 今回の冬シーズンの『雪肌精』CM。「i Bright.」の第３弾となりますが、見どころは？



［神宮寺さん］ 今回、『雪肌精』といえば、名前にも入っている通り、「雪」がテーマなので、もうほんと待ってました！っていう感じです、僕らにとっては。



［平野さん］ 待ってましたね。



［岸さん］ いや、ほんとに待ってましたね。綺麗だった。



［神宮寺さん］ まっしろに澄んだ世界で、雪の透きとおった透明感だったり、きらめく輝きを存分に感じていただけるＣＭになったんじゃないかなと。



［平野さん］ 本当にすごく幻想的で、雪の世界に僕たち３人が『雪肌精』の化粧水・乳液・クリームの３つとリンクして、雪の化身のような存在になっていて、とても素敵なので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。



【Q】 『雪肌精』のグローバルブランドミューズに就任して１年ですが、どんな１年でしたか？



［平野さん］ 雪肌精のミューズに就任してから、今回のＣＭで３回目。この１年、Number_iとして、色んなことに挑戦させていただきましたが、ここで改めて「i Bright.」というメッセージは、僕たちの意思もすごく伝えられる、本当に素晴らしい素敵なメッセージだなと思いますし、これからまた未来に向かって、もっともっと『雪肌精』とともに輝ける１年になったら嬉しいなと思います。



［神宮寺さん］ まさにその通り。僕は１年前のイベントで、『雪肌精』のミューズになってどんな肌を目指したいか、というお話で、「雪肌」を目指したい、と答えたんですが…。雪も降ってきたら消えるので、最後は透明になりそうなぐらいの透きとおった透明感のある肌になりたいなと。



［平野さん］ なってきてるよ。なんかプルプルしてる。



［岸さん］ 綺麗ですよ。



［神宮寺さん］ ちょっと恐縮なんですが、この１年、まわりからもこうやって言っていただけることが増えてきたので、これからもっともっと透明感を極めて、もっともっとビューティオーラを出していきたいなと思います。



［平野さん］ 頑張ります（笑）



［岸さん］ ３人でミューズをやらせていただいて、この１年間楽しかったなっていう記憶が鮮明に蘇ってきますね。あと、チャッチャチャッチャ系の僕でしたけど、ちゃんとスキンケアする２人を見習って、どの角度から見られても撮られても、モチモチプルプル肌だねって言われるように、この『雪肌精』で、保湿をしっかり心がけるようになりました。



［神宮寺さん］ 素晴らしい！



［平野さん］ 進化してるね。楽しくなってくるよね、日に日に変わっていく自分に。



［岸さん］ うん。してないと気持ち悪い、みたいな感じで習慣化されて、意識がかなり変わりましたね。







【Q】 『雪肌精』の３商品（化粧水・乳液・クリーム）ですが、Number_iの３人にそれぞれ例えるなら？



［平野さん］ うーん、ジンは、「乳液」っぽいかな。



［神宮寺さん］ 乳液？



［平野さん］ 俺と岸くんの意見とかもまとめてくれたりするじゃない。繋いでくれたりとかさ、「化粧水」と「クリーム」の間を。そういうの上手じゃん。



［岸さん］ 俺もまさに「乳液」だと思ったね。自分がちょっとヘマした時とか拾ってくれるし、常に見てくれてる感覚。だから、守ってくれるっていう意味で、「乳液」かなって。



［神宮寺さん］ なるほどね。 俺、紫耀は「化粧水」かなと。



［岸さん］ あ、思ったね。



［平野さん］ 俺、「化粧水」、いっていいんですか？



［神宮寺さん］ うん。最初にこう、お風呂から上がった後、何もつけてない状態に、「化粧水」とかつけるじゃないですか。そこの突破力というか、肌に染み込んでいく感じというか。紫耀はどんどん突破していく感じ。



［岸さん］ まさに。しれっと、してるんだけど、これ、「化粧水」って例えたら、サラッとしてる…



［平野さん］ ごめんなさい（笑）。しれっとしてる（笑）？



［岸さん］ いや、サラッと。サラッと！ サラッと塗れるし、サラッとしてんだけど、気づいたら、あれ？うるおいある、みたいな。紫耀って、ご飯行った後、お会計ジャンケンしようか、ってなるじゃないですか。そしたら、もうサラッと、お会計してあったりするんですよ。



［神宮寺さん］ サラッと「化粧水」のように（笑）



［岸さん］ 「化粧水」のように。



［神宮寺さん］ なんだそれ(笑)



［平野さん］ ベタついてない（笑）？サラッとしてる（笑）？



［岸さん］ ベタついてない。やることやってる。サラッとしてるようで、実はやることやってるんですよ。



［神宮寺さん］ それは目指したいね、みんなね。



［平野さん］ え、じゃあ、俺からのお願いなんだけど、毎回お風呂あがりに、まず「化粧水」を塗る時は、俺のことを思い出してほしい。

［神宮寺さん］ うわ、すごい（笑） サラッとしてない（笑）



［岸さん］ ちょっと重いね〜（笑）



［平野さん］ そういうお会計の時はサラッとしてるけど、しっかりこうね、浸透してくっていう意味で。毎回思い出してください、僕のこと。



［岸さん］ しっかり、それぞれ３人を思い出してほしいですね(笑)。



［平野さん］ でも、それで言うと、消去法じゃないんだけど、本当に岸くんは「クリーム」って感じがする。



［岸さん］ あ、本当に？うれしい。



［平野さん］ 最近、僕たちがよく見てる性格診断みたいなのがあって、そこで、守ってくれる人、みたいな位置なんだよね。だから、本当に最後、僕たちを包んでくれるような。



［神宮寺さん］ フタをする、というかね。包容力ね。



［平野さん］ そうそうそう。ちゃんとこの２つをまとめあげてくれる。すごい、俺らに見えてきたな、これ（笑）。



［神宮寺さん］ ね、すごい質問〜（笑）いい質問だ！



［平野さん］ Number_iだ（笑）！この「化粧水」も「乳液」も「クリーム」も、それぞれやっぱりすごいチカラがあるけど、この３つが揃うと、もうすごいパワーになるじゃないですか。僕たちもこうなりたいなっていう。



［岸さん］ たしかにね。３つで一つ、みたいな。



［平野さん］ ちゃんと１つずつ、ちゃんと自分の得意なものを持っていて、で、３人集まった時の強さ、みたいな。それがまさにこの３セット。こうなれるように頑張ろうね。



［岸さん］ うん。頑張りたい。



Number_iが出演する新CMは、11月13日(木)からの全国放映に加え、11月16日(日)から22日(土)まで新宿エリア、11月24日(月)から30日(日)まで大阪・道頓堀エリアの超大型ビジョンでも見ることができます。



【担当：芸能情報ステーション】