今回は、51歳の息子を捨てたい母親のエピソードを紹介します。

息子のせいで80歳手前でも働いているというのに…

「私は夫と51歳の息子と暮らしています。息子は家から出たことがないのですが、家事を手伝ってくれることもなく私にまかせっきり。で、そこそこ稼いでいるはずですが家にいれるお金は5万だけなんです……。

ただ息子はすごく食べるので食費がかかるし、なぜか息子のスマホ代や普段の交際費まで私が負担している始末で……。息子にそのことで怒ると『母親なんだから当たり前だろ？』『一緒に暮らしてあげているだけで感謝しろ』と偉そうなことを言ってくるんです。で、年金だけでは生活が厳しくて、もうすぐ80歳なのに私はパートせざるをえないんです。

でも正直息子と一緒に暮らしたくなんかなく、早く家を出ていってほしいです。最近息子はマッチングアプリで婚活をしているようですが、あんな感じじゃ結婚なんて無理でしょうね。大きな声で言えませんが、息子を捨てたいと思うこともしょっちゅうです」（体験者：70代女性・パート／回答時期：2025年4月）

▽ この女性は息子に「結婚して早く家を出てほしい」と思っているようようですが、息子が結婚する可能性は……限りなく低そうですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。