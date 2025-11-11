渋野 日向子の「ランキング」は？全15項目一覧 2025年11月11日（火） 米国女子
渋野 日向子の賞金ランキング（11月10日更新）は64位、世界ランキング（11月11日更新）は100位外となっている。
ランキング全15項目の順位は以下の通り
賞金ランキング（11月10日更新）
64位
$444,426
世界ランキング（11月11日更新）
100位外
ドライビングディスタンス（11月10日更新）
95位
256.770
パーオン率（11月10日更新）
122位
66.20
サンドセーブ率（11月10日更新）
100位
40.79
合計バーディー数（11月10日更新）
92位
178
出場大会数（11月10日更新）
24位タイ
22
トップ10回数（11月10日更新）
69位タイ
1
CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月10日更新）
104位
191.717
生涯獲得賞金額（11月11日更新）
144位
$3,439,203
フェアウェイキープ率（11月10日更新）
82位
70.20
平均パット数（11月10日更新）
74位
29.930
合計イーグル数（11月10日更新）
59位タイ
4
平均スコア（11月10日更新）
118位
72.404
アンダーパーラウンド率（11月10日更新）
100位タイ
35.09