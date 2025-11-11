渋野 日向子の賞金ランキング（11月10日更新）は64位、世界ランキング（11月11日更新）は100位外となっている。

ランキング全15項目の順位は以下の通り

賞金ランキング（11月10日更新）　
64位
$444,426

世界ランキング（11月11日更新）
100位外

ドライビングディスタンス（11月10日更新）
95位
256.770

パーオン率（11月10日更新）
122位
66.20

サンドセーブ率（11月10日更新）
100位
40.79

合計バーディー数（11月10日更新）
92位
178

出場大会数（11月10日更新）
24位タイ
22

トップ10回数（11月10日更新）
69位タイ
1

CMEグループ・ツアー選手権 ポイント（11月10日更新）
104位
191.717

生涯獲得賞金額（11月11日更新）
144位
$3,439,203

フェアウェイキープ率（11月10日更新）
82位
70.20

平均パット数（11月10日更新）
74位
29.930

合計イーグル数（11月10日更新）
59位タイ
4

平均スコア（11月10日更新）
118位　
72.404

アンダーパーラウンド率（11月10日更新）
100位タイ
35.09