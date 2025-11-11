12月3日と10日の2週連続で放送される『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ）の、第2弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたのは、第1夜にASKA、＝LOVE、Aぇ! group、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、近藤真彦、THE ALFEE、中川晃教、浜崎あゆみ、宮野真守、LiSA、RIP SLYME。第2夜にWEST.、柴咲コウfeat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）、SUPER BEAVER、timelesz、DISH//、デーモン閣下（聖飢魔II）、新浜レオン、BE:FIRST、氷川きよし、本田響矢の計23組。

また、番組の恒例企画となるアーティスト同士のコラボレーションも発表。柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAは名曲「はじまりはいつも雨」を花村想太（Da-iCE）とパフォーマンスする。

地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）は、氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、近藤真彦はヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大（Da-iCE）とコラボレーションメドレーで披露する。

さらに、番組初登場となる本田響矢は、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌「夢中」をBE:FIRSTとコラボ。LiSAは映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」を歌唱し、アジアツアー中の浜崎あゆみは番組限定のスペシャルパフォーマンスを披露する。

なお、出演アーティストの追加情報や、番組特別企画は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）