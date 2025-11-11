■台風26号(フォンウォン)

【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？

2025年11月11日9時50分発表

11日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 南シナ海

中心位置 北緯19度50分 (19.8度)

東経117度55分 (117.9度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 南西側 150 km (80 NM)

北東側 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)

11日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)

東経118度10分 (118.2度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 55 km (30 NM)

暴風警戒域 西側 165 km (90 NM)

東側 130 km (70 NM)

12日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)

東経118度55分 (118.9度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

13日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 与那国島の西北西約60km

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経122度30分 (122.5度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

14日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)

東経126度55分 (126.9度)

進行方向、速さ 東 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1006 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

■沖縄地方への影響は

八重山地方に大雨警報（浸水害）、洪水警報を発表中です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。先島諸島では１３日は暴風や大しけ、沖縄本島地方と先島諸島では１１日から１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第２６号は、１１日９時には南シナ海の北緯１９度５０分、東経１１７度５５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、１２日にかけて南シナ海を北上し台湾付近で勢力を弱め、１３日には先島諸島へ接近し、１４日までには温帯低気圧に変わる見込みです。沖縄地方では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなる見込みです。

沖縄地方では、台風周辺の暖かく湿った空気が近海にある前線へ流れ込む影響で、１３日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の実況］

降り始め（１１日００時）から１１日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮古島地方

多良間空港 ６２．５ミリ

宮古島市下里 ５２．５ミリ

八重山地方

与那国町祖納 １３８．５ミリ

与那国空港 １３３．０ミリ

竹富町上原 １２８．０ミリ



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

１１日１２時から１２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １２０ミリ

先島諸島 ６０ミリ

その後、１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ８０ミリ

先島諸島 ５０ミリ



［風の予想］

１１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １７メートル （３０メートル）

先島諸島 北東の風 １８メートル （３０メートル）

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １７メートル （３０メートル）

大東島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 北の風 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

１１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

八重山地方に大雨警報（浸水害）、洪水警報を発表中です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

沖縄本島地方と先島諸島では、１２日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲の発達の程度によっては、１１日から１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沖縄地方では１３日にかけて、非常に強い風や強い風が吹き、沿岸の海域ではうねりを伴いしける見込みです。うねりを伴った高波や強風に十分注意してください。なお、先島諸島では、台風の進路や東シナ海での風の強まりによっては１３日は、暴風や大しけとなるおそれがあります。

先島諸島と沖縄本島地方では、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2281099?display=1