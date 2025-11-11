¡Ö¤È¤ó¤Ç¤âÈþ½÷¥µ¥Ý¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖAI¤«¤È¡×ÂçµÜ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ä¼Â¤ÏÁª¼ê¤Î¤¤¤È¤³
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@freemodel_)¤ò¹¹¿·¤·¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂçµÜ¤Ï9Æü¤ÎJ2Âè36Àá¤Ç¼ó°Ì¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢2-0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¡£2Ï¢¾¡¤Ç6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(5¾¡1Ê¬)¤È¤·¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ã«ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ÂçµÜMFÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤¬¤¤¤È¤³¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö±þ±ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¾¡Íø¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢²áµî¤Ë¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖTL¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤ó¤Ç¤âÈþ½÷¥µ¥Ý Á¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö°ì½Ö¡¢AI²Ã¹©¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÂçµÜ¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«ÎÏ¾º³Ê¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã«ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yui_yachida)¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅ·»È¤È¤Ï¤æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Ï¤è¤¦☀— Ã«ÆâÅÄ ·ëÍ£¡¡¥â¥Ç¥ë (@freemodel_) November 10, 2025
±þ±ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¾¡Íø¤Ï´ò¤·¤¤¤Í☺️#RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/Qc0lw86Oik
