磐田FWがタイ代表に追加招集「このチャンスを大切にして、チームの力になれるよう全力を尽くします」
ジュビロ磐田は10日、FWポラメート・アーウィライがタイ代表メンバーに追加招集されたことを発表した。
活動期間は11日から19日までの予定。同代表は13日の国際親善試合でシンガポール代表と対戦し、18日のAFCアジアカップ2027予選でスリランカ代表と戦う。
ポラメート・アーウィライはクラブ公式サイトを通じ、「再び代表に選ばれてとても嬉しいです。このチャンスを大切にして、チームの力になれるよう全力を尽くします。代表で得た経験をクラブでのプレーにも活かしていきたいです。応援してくださる皆さんに感謝しています」とコメントした。
