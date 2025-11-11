木村拓哉が11月10日放送の『10万円でできるかな』（テレビ朝日系）に出演。映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）を控えた木村が、後輩・Kis-My-Ft2の番組に登場し、変わらぬスターオーラと親しみやすい笑顔で視聴者を魅了した。

【画像】パープルのストライプシャツを着こなす木村拓哉／【画像＆動画】キスマイとの共演ショット

■パープルのシャツで“しっとり艶やか”な装いの木村拓哉

この日の木村は、光の角度で表情を変えるパープルのストライプシャツを着用。リラックス感のあるオープンカラーとさらりとした素材が、落ち着いた秋のムードを演出している。

『TOKYOタクシー』の公式SNSでは番組セットを背景に座る木村のソロショットが公開。

番組公式SNSでは真剣な眼差しでトークに耳を傾ける姿や、思わず笑みがこぼれる瞬間、さらにKis-My-Ft2、サンドウィッチマンらと“10ポーズ”をした集合ショットも。

特に玉森裕太に「ちゃんと“あーん”って言って！」と呼びかけ、照れくさそうに笑う場面には反響が広がった。

SNSでは「笑顔が少年みたい」「かわいすぎる」「色気と優しさのバランスが完璧」「キスマイとの共演嬉しい」「チームグラメ大好き」「さすがの着こなし」といった声が寄せられている。

■木村拓哉「サンドのお二人、キスマイの皆んな、ありがとうございました。」