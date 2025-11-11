GLAY¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖDead Or Alive¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·¡ÙOP¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
GLAY¤¬¡¢12·î10ÆüNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·¡ÙOP¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡ÖDead Or Alive¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖDead Or Alive¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎTAKURO¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬Æ®»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë63rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDead Or Alive¡×¤Î¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¾ðÊó²ò¶Ø¤È¶¦¤Ë¡¢GLAY¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢¡ÖDead Or Alive¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âè3ÃÆPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️TAKURO ¥³¥á¥ó¥È
1´ü¤«¤éÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»
¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖDead Or Alive¡×¤Ï¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀµ
µÁ¤Ç¤ÏºÛ¤¤¤ì¤Ê¤¤¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶ìÇº¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é
À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¥í¥Ã¥¯ËÜÍè¤Î·ã¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ì
¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£63rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDead Or Alive¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡§Linkfire¡§https://GLAY.lnk.to/1203_DeadOrAlive
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive
¢¡·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê¡¦ÉÊÈÖ
¡¦CD+Blu-rayÈ×¡¡
PCCN-90010 / LSGC-0014
²Á³Ê¡§3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD+DVDÈ×
PCCN-90011 / LSGC-0015
²Á³Ê¡§3,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD OnlyÈ×
PCCN-90012 / LSGC-0016
²Á³Ê¡§ 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¡¢Blu-ray¡¢DVD¼ýÏ¿
¢¨¸åÆü½ç¼¡È¯É½
¢¡¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦G-DIRECT¡§GLAY¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·¡Ù
12·î10Æü¡Ê¿å¡ËNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï
ºî²è¡§¥¢¥¸¥Á¥« ¸¶ºî¡§ÇßÂ¼¿¿Ìé ¹½À®¡§¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß
¡Ê¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡×Ï¢ºÜ¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´ÆÆÄ¡§½é¸«¹À°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤à¤È¤¦¤ä¤¹¤æ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¿¤Ê¤Ù¤è¤¦¤³ ÀîÅç¾°
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·§Ã«Å¯Ìð
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¸¶ÅÄÎýµ¤
Èþ½ÑÀßÄê¡§»³¸ýÇ¦
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Park Seong Hyeon
¿§ºÌÀß·×¡§¹çÅÄº»¿¥
£³D´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄÇî´ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼¹¯»Ë
ÊÔ½¸¡§¿ÜÆ£Æ·
²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ßMARU animation
¥¥ã¥¹¥È
»Ï¹ÄÄë¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥Ï¥Ç¥¹¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¡§¸ÅÀî ¿µ
¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦¡§Çò·§´²»Ì
¥¢¥Ý¥í¥ó¡§ÎëÂ¼·ò°ì
¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥Ç¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
¥²¥ë¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥¼¥¦¥¹¡§¹âÌÚ¾Ä
¥Ø¥ë¥á¥¹¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥¢¥ì¥¹¡§ÅÄ½êÍÛ¸þ
¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡§ËÙ¹¾½Ö
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://ragnarok-official.com/
£Ø(ÆüËÜ¸ì) ¡§https://x.com/ragnarok_PR
Âè3ÃÆPV¡§https://ragnarok-official.com/