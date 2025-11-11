マサル、片思いの恋心を歌うキュートでポップなラブソング「リボンをかけた恋心」リリース決定＆MV公開
カネヨリマサルが、新曲「リボンをかけた恋心」を11月19日にリリースすることが決定した。
本楽曲は、SNSで人気の「君恋」に続く、片思いの恋心を歌うキュートでポップなラブソングだという。「わたしの一言一句で、目線ひとつで君が悩めば良い ねえ聞いてる？」ドキドキ、そわそわ、心弾む恋愛中の女性の心模様を絶妙な表現で綴ったリリックと、ポップに昇華させたサウンドが特徴となっているとのこと。
リリース日の21時にはMVのプレミア公開も決定。主演を務めるのはSNS総フォロワー100万人を超えの永瀬碧。楽曲のテーマである「片思い」の感情を甘酸っぱく表現した作品に仕上がっている。
さらに、MVオフショット壁紙がゲットできるPre-add / Pre-saveキャンペーンもスタートしているので、こちらもチェックしていただきたい。
■デジタルシングル「リボンをかけた恋心」
2025年11月19日（水）リリース
▼Pre-add / Pre-saveキャンペーン
https://www.toneden.io/v-dd/post/ribbon-o-kaketa-koigokoro
■＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞
2026年1月25日（日）渋谷 Spotify O-Crest
OPEN/START 18:00/18:30
チケット代：前売：3,903円（スタンディング）
詳細：https://kaneyorimasaru.com/
■＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞
2025年11月16日（日）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE
OPEN/START 16:15/17:00
w/ Sunny Girl
11/24（月・祝）大阪・NHK大阪ホール
OPEN/START 17:00/18:00
▼チケット代：
【ライブハウス公演】スタンディング（整理番号つき）￥4,800（税込）
【ホール公演】指定席￥5,500（税込）
詳細：https://kaneyorimasaru.com/
