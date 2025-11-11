今夜の『オモウマい店』「悪魔仕事や」…フレンチの人気“ディナーコース”（6200円） 秋のデザート紹介
きょう11日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「『Giro』、秋の新作」が紹介される。
【オモウマ写真】高級マロンクリームを使った手のかかる一品…Giroの「モンブラン」
大阪・大阪市にあるフレンチ「Giro」に、先日店主も参加した「THEグルメDAY」の収録直後に訪問。名物料理“鶏もも肉のコンフィ”をメインとした“ランチコース”（1200円、＋400円でデザート）は現在休止中だが、全7品の“ディナーコース”（6200円）は今でも多くの予約が入る。朝からディナーの仕込みと多忙な日々は変わらずで、その状況を「悪魔みたいだな」、「悪魔仕事や」と表現するなど、「鬼」に代わるワードも飛び出す。
そんな「Giro」の秋のデザートを紹介。“モンブラン”は、焼き菓子・ダックワーズを土台に、フランス産の高級マロンペーストを使ったマロンクリーム、ショコラソース、栗のコンポートを組み合わせた手のかかる一品。「お菓子とパンはちゃんと計量しないと」と、慎重に調理を進めるが…。
＜番組出演＞
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：出川哲朗、山口もえ、
菅田愛貴・吉川ひより（超ときめき▽宣伝部／▽＝ハートマーク）
