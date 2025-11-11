『初恋DOGs』出演 ナ・イヌ、来日オフショットで見せた“異次元スタイル”が話題「身体がデカイのに」「顔ちっちゃ」
韓国俳優のナ・イヌ(31)が10日、自身のインスタグラムを更新。自身がアンバサダーを務める「etincellebeaute（エタンセルボーテ）」のイベントオフショットを公開した。
【写真】「かっこよすぎます」ナ・イヌの来日オフショット
投稿では、イベントの大きな看板前に立ち、淡いスーツ姿にネックレスを合わせたシックな装いを披露。ほかにも、隣を見つめる魅惑な横顔ショット、ハローキティのチョコを持ったちゃめっ気ある素の姿を投稿している。
イベントで来日したナ・イヌのオフショットに、ファンからは「かっこよすぎます」「かお!!ちっさ!!」「身体がデカイのに顔が小さくて可愛いなぁ イケメンやわ」「キティーちゃんとイヌさん…」「顔ちっちゃ」などと、抜群のスタイルに反響が集まっていた。
