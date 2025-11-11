「今日好き」チュンチョン編最終回 4人から思い寄せられたモテ男子の答えとは？【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。チュンチョン編」（毎週月曜21時〜）の最終話が、10日に放送された。恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」4人から思い寄せられたイケメン高校生
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国のチュンチョンが舞台となっている。
放送が見送りとなった「マカオ編」から伊藤彩華（あやか／高校2年）、永瀬さら（さら／高校3年）、紗和（さわ／高校2年）、倉上昊志（こうし／高校3年）、谷本晴（はる／高校3年）が続投。榎田一王（いおう／高校3年）が「夏休み編2025」から継続したほか、森口優花（ゆうか／高校1年）、岩間夕陽（ゆうひ／高校1年）、葛西杏也菜（あやな／高校3年）、鈴木駈（かける／高校2年）、森本陸斗（りくと／高校1年）、矢田ゼブン（ゼブン／高校3年）も参加し、フレッシュなメンバーが揃った。
男子からの最後のアピールタイム。こうしはさらを誘い、「I◆SARA」（※◆はハートマーク）と自ら刺繍したTシャツをプレゼント。「マジで好きなので、告白待ってます」と真っ直ぐに語った。
あやか、ゆうひ、あやな、さわから思いを寄せられるいおうは、4人それぞれと2ショットへ。あやかへは「俺の中で2人迷っている人がいて、その中にあやかちゃんは入ってないの」ときっぱりと説明。自分に気持ちがないと察していたゆうひは「自分に気持ち無いのも昨日からわかってたし」「諦められなくて」と涙ながらに語った。
「さわちゃんとあやなちゃんの2人への思いが強い」と言われたあやなは「いおうくん一筋」と笑顔。さらに、得意のボディジュエリーをいおうの腕に施し、いおうの腕に入れた「一王」と自分の腕に入れた「スキ！」を並べ、「これが今の気持ち」とストレートに思いを伝えた。さわは、特技である習字でいおうとともに「一期一会」という四字熟語を書き、「ここで会えたのは奇跡だと思っているから」「いおうくんが決めることを応援する」と明るく話していた。
そして迎えた女子からの告白タイム。ゆうかはりくとに告白するが、「他に好きになった人がいて、ゆうかちゃんの気持ちに応えることはできません」とフラれてしまい、「恋愛で自分からガツガツ行くことが少なかったから難しかった」と吐露。あやかは、自身に思いを寄せているりくとのもとへ向かい「好きって言葉にすごく気持ちが揺らいだ」と伝えるが、いおうへ思いを寄せていたこともあり「今回は告白することができないです」と話した。
はる、こうしのもとへ現れたさらは「こんなにアピールしてもらえるのが初めてだったので、すごい幸せものだなって思ってます」とそれぞれとの思い出を振り返るも、「それぞれ2人のいいところがありすぎて、私には選ぶことができなかったです。ごめんなさい」と説明。「完璧を求めすぎちゃったせいか、今回上手く人を好きになることができなかったです」と振り返っていた。
あやな、さわはともにいおうのもとへ。さわは「努力家で、ちょっと抜けてて、でも超かっこよくて優しいいおうくんに惹かれました。もし私を選んでくれたら、世界一の幸せ者にしてみせます。好きです。付き合ってください」、あやなは「夏休み編で見てた通り、一つ一つの言動とか行動とかが優しくて、かっこよくて、どんどん気になっていきました」「これからもずっと一緒にいたいです。大好きです。付き合ってください」と、真っ直ぐに告白。いおうは「2人には真剣に気持ちを伝えてもらえて、めっちゃ悩んで。おれは本当に幸せものなんだなって」と話すも、「今回、2人のどちらかを選んでお付き合いすることができないです。ごめんなさい」と2人からの告白を断った。いおうは「最後まで悩んだんですけど、2泊3日が短かったので…モヤモヤした気持ちのまま選んじゃうと相手にも失礼だし僕自身も嫌だったので、今回はお断りしました」と語っていた。
こうして「チュンチョン編」では、カップルは誕生せず。17日からは新シーズン「チェンマイ編」がスタートする。（modelpress編集部）
