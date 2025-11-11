東海地方は、きょうは山間部を含めて広く晴れるでしょう。

【写真を見る】午後も広く晴れる予想 日差しがよく届き洗濯日和 風が強いので洗濯物はしっかりとめて 名古屋･愛知･岐阜･三重の天気予報（11/11 昼）

正午前の名古屋市内はよく晴れています。この時間の気温は15.2℃で、北寄りの冷たい風がやや強く吹いています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。日差しがよく届き、洗濯日和になりそうです。日中は風が強まる所があるため、洗濯物はしっかりとめて干しましょう。

最高気温は名古屋や岐阜、津などで18℃、高山で12℃の予想です。夜は肌寒くなるため、朝晩と日中の寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。

【週間予報】

この先の一週間は晴れる日が多いでしょう。日中は日差しが暖かいものの、朝晩は冷え込みの強い日が多くなる予想です。



来週は上空に寒気が流れ込み、火曜日は各地で12月上旬から中旬並みの寒さになるでしょう。山間部では雪の降る所もありそうです。急な冷え込みにはご注意ください。