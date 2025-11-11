“キキ＆ララ50周年記念”東京タワーイルミネーションイベント開催決定 ライティングショーも
【モデルプレス＝2025/11/11】サンリオが、11月17日から12月25日の期間、東京タワーにてリトルツインスターズ（キキ＆ララ）の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を開催することを発表。キキ＆ララ50周年を記念した感謝を伝えるクリスマスイルミネーションイベントとなる。
【写真】「2025年サンリオキャラクター大賞」最終順位一覧
同イベントでは、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララが皆様に感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る。「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水色のキキ＆ララカラーの光が幻想的な、高さ約10メートルの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場。柔らかな光に包まれた空間でキキ＆ララと写真が撮れるフォトスポットが用意される。
また、16時以降は、キキ＆ララの楽曲「Twinkle My Dear…☆」にのせて、ライティングショーも実施。「Twinkle GARDEN」のエリアは、43,000個のライトを吊り下げたフォトジェニックな空間で、ピンクと水色に輝く光と、リボンのオーナメントがかわいいホワイトツリーが広がり、キキ＆ララの色とりどりの星空の世界を演出する。
さらに、東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日から25日の期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。キキ＆ララがファンの皆様に「ありがとう」を伝えるためにたくさんのコンテンツが準備されている。会場内ではリトルツインスターズの50年の軌跡をたどることができたり、キキ&ララからの感謝のメッセージが散りばめられていたりと、心があたたまるイベントとなる。（modelpress編集部）
【東京タワー正面玄関前広場】
・「東京タワーウィンターファンタジー2025Little Twin Stars Xmas イルミネーション」
・開催期間：2025年11月17日（月）〜12月25日（木）
・点灯時間：9：00〜23：00
※16：00からは15分毎に、約5分間のクリスマスツリーライティングショーを展開。最終回は22：30
【東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」 POPUPイベント】
・「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」
・開催期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
・営業時間：10：00-19：00
・入場料 ：無料
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2025年サンリオキャラクター大賞」最終順位一覧
◆キキ＆ララ50周年記念イベント、東京タワーで開催決定
同イベントでは、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララが皆様に感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る。「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水色のキキ＆ララカラーの光が幻想的な、高さ約10メートルの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場。柔らかな光に包まれた空間でキキ＆ララと写真が撮れるフォトスポットが用意される。
さらに、東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日から25日の期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。キキ＆ララがファンの皆様に「ありがとう」を伝えるためにたくさんのコンテンツが準備されている。会場内ではリトルツインスターズの50年の軌跡をたどることができたり、キキ&ララからの感謝のメッセージが散りばめられていたりと、心があたたまるイベントとなる。（modelpress編集部）
◆イベント開催概要
【東京タワー正面玄関前広場】
・「東京タワーウィンターファンタジー2025Little Twin Stars Xmas イルミネーション」
・開催期間：2025年11月17日（月）〜12月25日（木）
・点灯時間：9：00〜23：00
※16：00からは15分毎に、約5分間のクリスマスツリーライティングショーを展開。最終回は22：30
【東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」 POPUPイベント】
・「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」
・開催期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
・営業時間：10：00-19：00
・入場料 ：無料
【Not Sponsored 記事】