¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤òÎã¤Ë¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦¡ÖÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ¶É¤¬ÊóÆ»
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¡£º£°æ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥Ä¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï2Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ï11Æü¡¢¥ª¥Õ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÃÎ¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤½¤Î³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤·¤Æº£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢NPB¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÅê¼ê¡¢¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌÔÎõ¤ÊÄÉµÚ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖMLB¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î»þÂ®90¥Þ¥¤¥ëÂæÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤ÎÂ®µå¤Ï¡¢¤³¤³¡ÊMLB¡Ë¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µå³¦¤Î°Õ¸«¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó463²¯2500Ëü±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¡£º£°æ¤Î·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÁªÂò»è¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ò´Þ¤á¡¢Åê¼ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤É¤ÎµåÃÄ¤È¤â¸ò¾Ä¤Î»å¸ý¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢GM²ñµÄ¤Î½é´ü¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÎÅß¤Ë¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¥á¥Ã¥Ä¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÃÇ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À»þ¤Û¤É¡¢µå³¦¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢ºî¿·³Ø±¡¹â¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤«¤éÀ¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë½é¤Î2¥±¥¿¤È¤Ê¤ë10¾¡¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤â10¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.34¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î187Ã¥»°¿¶¤Î¹¥À®ÀÓ¡£º£µ¨¤â10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë