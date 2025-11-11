お見送り芸人しんいちが、脱出ゲーム中に捕まった罰として“恥ずかしい写真”を公開され、絶叫する場面があった。

【映像】お見送り芸人しんいちの“黒歴史”写真

11月10日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #2』（ABEMA）が放送された。廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間60分の間にゾンビの脅威を退け脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れられるが、脱出できるのは残り5分になってから、しかも1人だけだ。さらに、捕まれば関係者から入手した“誰にも見せたくない恥ずかしい写真”が公開される罰が待っている。

ゲーム中盤、MCの“ゾンビクイーン”アン ミカの一声で、ゾンビたちが階段を登れるようにパワーアップ。その直後、一行が階段で挟まれてしまう絶体絶命の状況で、しんいちはゾンビの脇をすり抜けようとするも失敗し、捕まってしまった。

アン ミカ、ドランクドラゴンらMC陣の元へと送られたしんいちは、罰の“恥ずかしい写真”が公開されると、「あー！ダメかも！」と即座に声をあげる。そこに写っていたのは、白Tシャツとボーダーのカラフルなハーフパンツに、頭にラグビーのヘッドギアを付けてギターを持つという不思議な姿で、スタジオも「何これ？」「何のキャラ？」と困惑する。

しんいちは「アカンアカン、ほんまにアカン！」と絶叫しつつ、「（キャラに）迷走してて、オーディションも全く通らんくて。ヘッドギア被ってる芸人おらへんやん、いろいろ身に着けたら目立てるかな、っていう安易な（考え）」だったと説明していた。（ABEMA『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）