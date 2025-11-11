ÊÝ¸î»Ê¤ÎÇ¤´ü¡¢3Ç¯¤Ë±äÄ¹¤Ø¡¡Ã´¤¤¼ê¤ä°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¢²þÀµ°Æ·èÄê
¡¡À¯ÉÜ¤Ï11Æü¡¢·ºÌ³½ê½Ð½ê¼Ô¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÝ¸î»Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝºö¤ä¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊÝ¸î»ÊË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£1´ü2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò3Ç¯¤Ë±äÄ¹¤·¡¢¸õÊä¼ÔÃµ¤·¤ËÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£2024Ç¯¤ËÂçÄÅ»Ô¤ÎÃËÀÊÝ¸î»Ê¤¬¼«Âð¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÁ´´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¹ñ¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤ÆÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÏÊÝ¸î»Ê¤Î¹âÎð²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢º£Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤ÇÌó4Ëü6Àé¿Í¤Î8³ä¶á¤¯¤¬60ºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï23Ç¯5·î¤ËÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙ³ÎÎ©¤Ë´Ø¤·µÄÏÀ¡£Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿Êó¹ð½ñ¤¬24Ç¯10·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£