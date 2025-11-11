『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！』主題歌クリスマスソングのフルバージョン映像解禁
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』より、主題歌のクリスマスソング「だいだいだいすきクリスマス」のフルバージョン映像が解禁された。
【動画】トーマスのクリスマス映画主題歌「だいだいだいすきクリスマス」（フルVer.）
イギリスできかんしゃトーマスの最初の絵本が誕生してからちょうど80周年を迎えた2025年公開される本作は、きかんしゃトーマス映画史上“初”のクリスマスムービー。子どもたちの願いを叶えるため、なにより最高のクリスマスを迎えるために、トーマスと仲間たちはイブの日、チームワークを発揮し大奮闘。果たしてトーマスたちは、無事に任務を全うし、クリスマスの魔法を呼び起こすことができるのか？
今回解禁されたのは、本作の主題歌であり、トーマスと仲間たちがクリスマスの訪れを喜び祝うオリジナル・クリスマスソング「だいだいだいすきクリスマス」のミュージック・ビデオ。本編より尺が長いフルバージョンでの映像だ。
電飾で車体を飾った主人公トーマスと頭にクリスマスリースを乗せた親友のパーシーが、粉雪が舞う中、「クリスマスだね♪ みんなだいすき ほらサンタさんがやってくる！ みんなですごそう」とノリノリで歌いジャンプする場面から始まる。トーマスは喜びを露わにする一方、クリスマスイブでカードやプレゼントの配達が山のようにあって大忙しの郵便貨車をひくパーシーは「サンタさんにてがみをだして、クリスマスカードがとどいて、あと…うわあ、あぶないよ！」と、雪の塊に突っ込んでしまうコミカルな姿も。
またケニア出身のきかんしゃニアも、「クリスマスだね♪ だいすきにきまってるでしょう ほらベルがリンリンで ボイラーがぶっくぶく おんがくになる」と、クリスマスが待ちきれない様子。日本の超特急カナは、「クリスマスだね♪みんなあつまろう ひさしぶりのかぞくもね げんきにうたいましょう」と、トップハム・ハット卿のおばあちゃんを乗せて、クリスマスの再会を実現させる（おばあちゃんはこれが初登場）。そんな機関車たちの熱気と、街中に施されたクリスマスのイルミネーションが華やかに彩る、楽しさあふれる映像となっている。
なお同映像は、「映画館ではみんなで合唱して欲しい」との思いから、歌詞の字幕付き。
この主題歌を歌った、トーマス役の田中美海は「冒頭から一気にクリスマスムードに引き込んでくれると思います！トーマスとしてウキウキした気持ち、クリスマスが大好きな気持ちを込めて歌いました」とコメント。「元気いっぱい楽しく歌うのはもちろんですが、途中でパーシーの歌うような台詞があるので、是非パーシーになりきってほしいなと思います！」と歌い方のポイントも伝えた。
パーシー役の越乃奏も「クリスマスが近づいてくると、なんだかワクワクして、子どもたちは飛び跳ねちゃうくらい！トーマスやパーシーも同じ気持ちだと思うので、映画が始まる臨場感も相まってノれるように歌いました」とコメント。歌い方のポイントは「みんなだいすき！とクリスマスを大声で楽しむような気持ちで歌ってください！」とメッセージ。
カナ役の大久保瑠美は「これを聴いた子供達がクリスマスを楽しみな気持ちが増すように意識して歌いました。この歌を元気に歌えばきっとサンタさんがプレゼントを届けに来てくれるので、元気に大きな声で歌ってほしいです」とコメントを寄せた。
また現在、特製Xmasカード＆封筒付きムビチケカード（親子ペア券のみ）と、オリジナル・スマホ壁紙付きムビチケオンラインが発売中。ムビチケカードの親子ペア券の価格は2300円（※無くなり次第終了）。ムビチケオンラインは、10月22日にリニューアルした「きかんしゃトーマス公式オンラインストア」で使える700円の割引クーポンつき（※条件あり）。価格は一般券が1500円、小人券が900円（2歳〜中学生以下）、親子ペア券が2300円。
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』は、12月12日より全国公開。
