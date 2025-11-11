さすがに2度見しちゃったよ…！「映画に出てくるやつじゃん！」高級感がハンパない100均文具

先日セリアの売場を覗いてみると、高級感を放つ文具を発見。しっかりとした造りでデザイン性が高く、インテリアとして置いてもひと際目を引きます♡110円（税込）とは思えないクオリティの高さで、日記や手紙を書く時間がより楽しめるようなアイテムでした。実際に使用してみたので、使い心地なども詳しくチェック！

商品情報

商品名：羽根ペン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：50×255×8mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4904342008952

これが100円で手に入るなんて…！セリアの『羽根ペン』

今回ご紹介するのは、セリアをパトロール中に見つけた『羽根ペン』。

持ち手部分に付いたブルーの羽根がひと際目立ち、まるで映画や小説の中から飛び出してきたようなデザインが魅力の1本です。

金属製のペン軸はアンティーク調で高級感があり、インテリアとして置いておくだけでも存在感を放ちます。

ペン先は、万年筆タイプで手紙や日記、メッセージなどを書くときに特別感を演出してくれます。

しっかりと存在感のある造りながらも、お値段は110円（税込）とお手頃価格なのも嬉しいポイントです。

また、ペン先は軸から取り外しができる仕様で、お手持ちのつけペン用のペン先と交換できますよ。

気になる使用感は…？実際に使ってみました！

同じくセリアで購入したインクを使って実際に書いてみます。

気になる使用感ですが、柔らかく、しなりのある万年筆独特の使い心地で、線の太さや濃淡の変化を楽しめます。

使い始めは、文字がかすれてしまいましたが、慣れればスムーズに使えるようになりますよ♪

実際に使ってみて気になった点は、時々意図せずペン先が抜けてしまったこと。

差し込むだけの簡易的な構造なので、インクをつける前にペン先がしっかりハマっているか確認しておくのがよさそうです。

今回は、セリアの『羽根ペン』をご紹介しました。

110円（税込）とは思えないクオリティの高さで、買い物上手になれた気分になりました♪ぜひ気になった方は、セリアでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。