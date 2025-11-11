総合格闘家の朝倉未来が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手で、料理人のこめおと会社を設立したことを発表した。

こめおは現在、麻布十番で割烹を構え、実業家としても成功。朝倉は「人生大逆転というか、そこに恩を感じてるということで。僕と飲食で事業をしたいという話をもらいまして。それが１番の恩返しという事で。僕も今まで飲食はやらずに温めておいた。いつかやりたいなと思っていた。ついにここかなということで」と説明。「株式会社ＵＭＡＭＩ ＬＡＢ」を立ち上げたとした。１カ月前から万能調味料「ＵＭＡＭＩ」の販売を開始。１カ月でもうすぐ５０００万円の売上になるという。こめおはＢＤ創生期にオーディションに登場。瓜田純士に乱闘する姿が反響を呼び、人気選手に駆け上がっていった。朝倉は「こめおと一緒に事業する日がくるなんて」と語ると、こめおも「いや〜そうですね。めっちゃ感慨深いっすね」と、うなずいた。

コメント欄などでは「こめおが１番ブレイキングドリーム掴んだな」、「お手本のような人生の変わり方してる。ここまで変われたのはほんと尊敬だし、すごい」との声が寄せられていた。