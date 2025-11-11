内田理央、“ベラ様風”コーデでハリポタスタジオツアーへ「物語のワンシーンかと思った」
女優の内田理央が10日までにインスタグラムを更新。『ハリー・ポッター』シリーズのキャラクター、ベラトリックスをモチーフにしたメイクとコーデのソロショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
内田が「大好きなベラ様風のお洋服でいってきたよ」と投稿したのは、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）」を訪れたときのオフショット。写真には、黒のワントーンコーデでスタイリッシュに決めた内田が、スタジオツアー東京を満喫する姿が多数収められており、「先日ハリポタの舞台も観に行って再熱中」ともコメントしている。
彼女の“ベラ様風”コーデに、ファンからは「作り込み完璧！物語のワンシーンかと思った」「ダークなメイクめちゃくちゃかっこいい」「色似合いすぎてますほんとうにかわいい」などの声が相次いでいた。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
