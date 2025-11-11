こういうの欲しかったよ！ペラペラだけど癒される〜♡つい貼りたくなる100均シール
商品情報
【写真左】
商品名：枕に貼るアロマシール（ラベンダー、18枚）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480582221
【写真右】
商品名：枕に貼るアロマシール（カモミール、18枚）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480582214
直接貼るだけで癒される！ダイソーで見つけた『枕に貼るアロマシール』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『枕に貼るアロマシール』という商品。枕に貼ることでふんわりと香りを楽しめる、シールタイプのアロマです。
アロマグッズの種類が豊富なダイソーですが、シールタイプというのは珍しいなと思って購入してみました。
今回は、ラベンダーの香りとカモミールの香りを購入しました。価格は各110円（税込）です。
6枚組のシートが3枚入りで、計18枚のシールが含まれています。
就寝時にリラックスできるような、見ているだけでも癒されるデザインも可愛いです♡
シールは大きすぎず、小さすぎず、見える場所に貼ってもワンポイントのように見えるサイズなので、気になりにくいと思います。
ラベンダーもカモミールも、両方とも袋を開けると想像していた以上に強く香ります。
開封時は香りを強く感じたため、就寝時にはちょっとキツいかな…？と思いきや、シールを1枚ずつにすると鼻を近づけないと、香りがわからない程度になりました。
顔の近くで使うものなので、このくらいがいいのかもしれません。
筆者は1枚貼って試してみたところ、少々物足りなかったので、2枚貼っています。
香りを強く感じやすい方は、半分にカットして使うなどして工夫するのも良いかと思います。
個人差があると思うので、1枚で試してみて少しずつ調整するのがおすすめです。
ラベンダーもカモミールもリラックスできるいい香り♡
では、それぞれの香りをチェックしていきましょう。
まず、ラベンダーはやや甘さのあるフローラル系で、そこにハーブらしいすっきりとした青みが加わった香りのように感じました。
ラベンダーそのものの香りに近いです。気分を落ち着けたいときや、リラックス空間の演出にぴったりだと思います。
カモミールは、やさしく甘いりんごのような香りに感じました。
ほんのりフルーティーで、干し草のようなあたたかみも感じられるため、安心感や癒しを求めたいときに最適です。
こちらは比較的刺激が少なく穏やかな香りだったので、幅広い方に使いやすいかと思います。
今回は、ダイソーの『枕に貼るアロマシール（ラベンダー、18枚）』と『枕に貼るアロマシール（カモミール、18枚）』をご紹介しました。
枕にアロマを垂らしてリラックス効果を得るというのをよく耳にしますが、こちらのシールもそのような感覚に近いと思います。就寝時も、より手軽にアロマを楽しめるアイテムでした♡
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。