即買いするしかないレベル！この機能が付いて300円は安すぎ！手放せない優秀グッズ

防寒グッズが続々と登場しているダイソーで、優秀な商品を発見しました！どんなコーデにも合わせやすい、キルティング生地を使用したおしゃれなマフラー。寒い日でも十分に寒さをしのげる、裏ボア仕様になっています！さらに、手先も温められるポケットが付いているのも嬉しいポイント♡これで300円はお手頃です！

商品情報

商品名：ロング裏ボアマフラー（格子柄、ポケット付）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：130cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480602318

おしゃれで暖かくてコスパ抜群！ダイソーのマフラーが優秀すぎる♡

寒さが深まり、マフラーや手袋の出番が近づいてきましたよね。ダイソーにも防寒グッズが続々と登場しています。

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで販売されている『ロング裏ボアマフラー（格子柄、ポケット付）』。トレンドライクなデザインに惹かれて購入したのですが、なかなか使い心地が良くてお気に入りです！

価格は330円（税込）とお手頃！こういったデザインのマフラーは安くても3,000円前後するものが多いので、お得に感じました。

どんなコーディネートにも合わせやすい、格子柄のキルティング生地が使用されています。

ブラックで大人っぽい雰囲気があり、カジュアルながらきちんと感も兼ね備えています。

オン・オフ問わず、どんな着こなしにも合わせやすい印象です。

裏ボア仕様になっており、ふわふわな素材が使われています。

キルティング面から見ると、端からこのボアがチラッと覗いておしゃれのアクセントにも！

ポケット付きで手先の防寒アイテムとしても大活躍！

330円という価格ながら、想像以上に暖かくて驚きました！

軽くて肩がこりにくいのも嬉しいポイント。ずっと装着していても疲れにくいです。

最初は簡易的なものかと思いましたが、保温性が高く十分寒さをしのぐことができます。

実はこちらのマフラー、ポケットが付いているのも嬉しいポイント！

ポケットが先端についているので、両手をポケットに入れることで手先の防寒アイテムとしても役立ちます。

外にお出かけの際や、室内で冷えを感じた時など、室内・外どちらでも使いやすいですよ。

折りたたむと、大きめのマフラーに比べてコンパクトになります。

バッグにも入れやすく、持ち運ぶ際にもかさばりにくいです！

今回は、ダイソーの『ロング裏ボアマフラー（格子柄、ポケット付）』をご紹介しました。

防寒具は手袋、マフラー、帽子…と揃えていくと結構コストがかかりますが、330円ならお財布に優しいですよね！マフラーだけでなく、手袋と帽子もダイソーで販売されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。