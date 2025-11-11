普通ボブより、断然コッチかも！【40・50代】即今っぽ♡「プチウルフボブ」

ヘアスタイルを旬な雰囲気に見せたい大人女性におすすめなのが、「プチウルフボブ」。ボブの扱いやすさはそのままに、ウルフ風のレイヤーが軽やかな動きや今っぽいシャレ感を演出してくれそうです。今回ご紹介するのは、ヘアスタイリスト@kitadani_koujiroさんが提案する上品な印象のプチウルフボブ。ぜひこちらを参考に、オシャレをアップデートさせてみませんか。

柔らかな印象が大人女性にぴったり

肩の位置でくるりと外ハネにスタイリングしたプチウルフボブ。首元のくびれが強調されることでメリハリがつき、全身がバランスよく見えそうです。ウルフ風のエッジィなレイヤーカットをきかせつつ、丸みやまとまりを残しているのがポイント。40・50代の大人女性にも馴染みやすい柔らい雰囲気も演出できそうです。

長さを変えずにイメージチェンジ可能

シルエットに動きが出るプチウルフボブは、髪の長さはキープしたまま印象チェンジを狙いたい時にも要チェック。@kitadani_koujiroさんは、「伸ばしかけで何か変えたい方にはプチウルフがオススメです」とコメントしています。いつものボブに飽きてきた人も、プチウルフボブなら自然にトレンド感を取り入れられるかも。

レイヤーが若々しさをプラス

こちらは、@kitadani_koujiroさんが「重めのボブから変えたい方のご参考になれば」とコメントしているプチウルフボブです。レイヤーによる軽やかな毛流れと、メリハリのあるシルエットで、オシャレ見えを叶えてくれるはず。顔まわりのレイヤーがニュアンス感をプラスし、若々しい印象にも導いてくれそうです。

オシャレな抜け感を演出できる

こちらのプチウルフボブは、すっきりとした首元と自然な外ハネがアクティブな雰囲気。暗めのカラーリングでも重い印象にならず、抜け感のある印象に仕上がっています。ずっと王道ボブをキープしていた人も、トレンド感を取り入れたプチウルフボブにトライするチャンスかも。

