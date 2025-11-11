桜井日奈子、2つの“美の資格”の取得を報告「美と健康は地続き」「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」
俳優の桜井日奈子（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と、2つの“美の資格”を取得したことを報告した。
【写真】「すごい」「お仕事しながら偉い」名前入りの証書を手にほほ笑む桜井日奈子
投稿では、名前が記された証書を手に笑顔する写真をアップ。「こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」と明かし「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて。美と健康は地続きであることがよくわかりました。勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」と意気込んだ。
コメント欄には「合格おめでとう」「すごい」「努力が素晴らしい」「お仕事しながら偉い」「尊敬です」「頑張る姿勢が素敵」「ますます美しくなりますね」などの声が寄せられている。
