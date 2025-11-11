キキ＆ララ50周年記念！サンリオ「東京タワーウィンターファンタジー2025 リトルツインスターズ Xmas イルミネーション」
サンリオが「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて期間限定開催！
「リトルツインスターズ」50周年を記念したイベントで、アニバーサリーイヤーの最後に「キキ」と「ララ」がファンに感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩ります☆
サンリオ「リトルツインスターズ」50周年記念「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」
開催期間：2025年11月17日(月)〜12月25日(木)
点灯時間：9:00〜23:00
※16:00からは15分毎に、約5分間のクリスマスツリーライティングショーを展開。最終回は22:30
開催場所：東京タワー正面玄関前広場
2025年12月24日に誕生50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ(キキ＆ララ)」の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」の開催が決定！
アニバーサリーイヤーの最後に「キキ」と「ララ」が東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る「リトルツインスターズ」50周年記念イベントです。
「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水色の「キキ」と「ララ」カラーの光が幻想的な、高さ約10メートルの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場。
柔らかな光に包まれた空間で「キキ」＆「ララ」と写真が撮れるフォトスポットが用意されます。
また16時以降は「キキ」＆「ララ」の楽曲『Twinkle My Dear…☆』にのせて、ライティングショーも実施。
「Twinkle GARDEN」のエリアは、43,000個のライトを吊り下げたフォトジェニックな空間で、ピンクと水色に輝く光と、リボンのオーナメントがかわいいホワイトツリーが広がり「キキ」と「ララ」の色とりどりな星空の世界を演出します。
東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。
「キキ」と「ララ」がファンの方々にありがとうを伝えるためにたくさんのコンテンツが準備されます。
会場内では「リトルツインスターズ」50年の軌跡をたどることができたり、「キキ」と「ララ」からの感謝のメッセージが散りばめられていたりと、心があたたまるイベントです☆
POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」
開催期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
営業時間：10:00〜19:00
入場料 ：無料
開催場所：東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」
東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」にて「リトルツインスターズ」のPOPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。
「キキ」＆「ララ」50年の歩みや感謝の気持ちを体感しながら、これまでの軌跡をたどる時間が過ごせます。
「ミニシアターコーナー」では、東京の夜空を舞台に「キキ」＆「ララ」が空に浮かぶ12の星(メモリアルスター)を巡りながら、これまでの50年への感謝を伝えます。
「フォトスポット」は、やわらかな色合いで夜空をイメージした空間で「キキ」＆「ララ」のフォトスタンドとともに記念撮影ができるイベントです。
「メッセージカードコーナー」では、歴代のアートを記した星型ポケットから「キキ」＆「ララ」からの感謝の言葉を記した星型のメッセージカードを持ち帰ることができます。
東京タワー限定動くフォトフレームをプレゼント
東京タワーに来場された方に、リトルツインスターズの限定ARフォトフレームをプレゼント。
会場内にある二次元バーコードを読み取ると、リトルツインスターズの特別デザインのフォトフレームが体験できます。
「キキ」＆「ララ」50周年を記念した感謝を伝えるクリスマスイルミネーションイベント。
2025年11月17日より開催される「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」の紹介でした☆
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632633
