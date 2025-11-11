アジフライがMLBの“球場メシ”に　長崎・松浦市産のアジフライ…2026年3月からサンディエゴ・パドレス本拠地で販売開始

「アジフライ」がアメリカのメジャーリーグに挑戦。

山本由伸投手の歴史的な活躍で2年連続の「世界一」に輝いたロサンゼルス・ドジャース。

その本拠地ドジャー・スタジアム内で人気の“球場メシ”となっているのが「築地銀だこ」のたこ焼きです。

2024年から進出していて、試合の日は連日大行列となっています。

そんな中、新たにメジャーに挑戦する「食べ物」が。

それが、アジフライです。

日本有数の水揚げ量で「アジフライの聖地」としてPRしている長崎・松浦市。

そこで獲れたアジフライがサンディエゴ・パドレスの本拠地ペトコ・パークで2026年3月から発売されることになりました。

パドレスはダルビッシュ有投手らが所属し、ドジャースのライバル球団でもあります。

そもそものきっかけは、2025年6月にパドレスの最高責任者が来日した時でした。

福岡ソフトバンクホークスの本拠地で販売されているこのアジフライが振る舞われ、「オー！デリシャス！！」と大絶賛。

その場でパドレス本拠地での販売が決定したそうです。

三陽フードシステム・横山裕二さん：

日本だとポピュラーな食べ物なので、アメリカでも等しく食べてほしい。

10月、パドレスの本拠地での試食会では9割以上の人が「おいしい！」と答えるなど上々の滑り出しを見せています。

たこ焼きに続き、アジフライ。

2026年も日本の“球場メシ”がメジャーの球場で話題になりそうです。

ちなみに、アメリカでは「アジ」を食べる文化がないそうで、「ジャパニーズフィッシュフライ」という名前で売る予定とのことです。