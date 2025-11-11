ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢»º¸å1¥ö·î¤Ç¡È20¥¥í¸º¡É¤à¤¯¤ß¤Ï¤È¤ì¤ë¤â¡Ö¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¡×
11·î8Æü¡¢º£Ç¯9·î¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃæÀîæÆ»Ò¤Î¡Ö¥ò¡×¡Ù¤ò¹¹¿·¡£»º¸å1¥ö·î¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¡È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
Æ°²è¤ÇÃæÀî¤Ï¡¢»º¸å1¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤à¤¯¤ß¤¬¤È¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢»Í¼Î¸ÞÆþ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê20¥¥íÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö1¥ö·î¤Ç¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤à¤¯¤á¤¿¤ê¤·¤Ü¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¸å¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿»éÀÈ©¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬Èé¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤Ù¤¿¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤µ¤é¤µ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤ÆÉ¡¼þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤³¤â¡¢¤ª²½¾ÑÄ¾¤·Í×¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢°ìÆü¤µ¤é¤µ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¼£¤Ã¤¿¤«¤é¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¤½¤ì¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ø¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤«¤Ê¡£¼ã´³¤Þ¤À¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÉ¨¤¬ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»º¸å¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¤Ê¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤ÆÍÉ¤é¤·¤Æ¤ë¤ÈÉ¨¥¤¥Æ¥Æ¥Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£Î©¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¬ÌµÍý¤À¤«¤é¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥ÉÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£º£¥¬¡¼¥É¥ë¤ä¤Ã¤È¤Ï¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ì¡Ê°Ïª¡Ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤ë¤·¡¢¡ÊÄë²¦ÀÚ³«¤Î¡Ë½ý¤Ï¤Þ¤ÀÄË¤¤¤·¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ëºá°´¶¤òÊú¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤À¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£